В каталоге есть решения практически на все случаи жизни: хранение одежды, постельных принадлежностей, спортинвентаря, детских игрушек или инструментов. Здесь можно разместить любые вещи, которые вам нужны в обычной жизни. Наборная система хранения универсальна — из модулей вы сможете создать любую нужную вам конфигурацию. Если в системе хранения не хватает отдельных элементов, вы сможете заказать их у нас, например, купить полки с доставкой.

Гардеробные системы производства нашего завода металлических изделий изготавливаются из высококачественной стали. Благодаря этому Вы можете рассчитывать на неограниченный срок их эксплуатации. Изготовление гардеробных систем это то что мы делаем лучше всего, в нашем каталоге собраны лучшие продукты для вас.

Системы хранения вещей можно установить не только в гардеробной или спальне. Их можно смонтировать в любом помещении – в кладовой, в гараже, на балконе, в нише, словом, в любом месте, вне зависимости от его размеров.

Мы предлагаем лучшую цену завода-производителя, гибкую систему скидок с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Вы можете купить готовые комплекты систем хранения в нашем интернет-магазине или заказать у нас бесплатный дизайн-проект с доставкой и монтажом.

Мы подготовим для Вас дизайн-проект системы абсолютно бесплатно в день обращения, а доставку и монтаж организуем сразу же на следующий день. При этом Вы получаете письменную гарантию качества на все наши изделия и работы сроком на 5 лет.

Наш завод занимается производством изделий из металла на заказ, поэтому вы можете не только купить систему целиком, но и приобрести необходимые дополнительные элементы системы . Например, заказать полку по своим размерам, заказать перекладину и многое другое. При необходимости можно заказать корзины для системы хранения оптом от производителя.

Мы понимаем, что только довольный заказчик дает реальную прибыль, и прилагаем все усилия в этом направлении.