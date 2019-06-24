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Volazzi Home!

Здравствуйте, уважаемый заказчик!
«Volazzi Home» представляет модульные гардеробные системы российского производства. Элементы системы собираются в разных конфигурациях и размерах, они предназначены для любых помещений для хранения самых разнообразных вещей.

Гардеробные системы производства нашего завода металлических изделий изготавливаются из высококачественной стали. Благодаря этому Вы можете рассчитывать на неограниченный срок их эксплуатации. Изготовление гардеробных систем это то что мы делаем лучше всего, в нашем каталоге собраны лучшие продукты для вас.

В каталоге есть решения практически на все случаи жизни: хранение одежды, постельных принадлежностей, спортинвентаря, детских игрушек или инструментов. Здесь можно разместить любые вещи, которые вам нужны в обычной жизни. Наборная система хранения универсальна — из модулей вы сможете создать любую нужную вам конфигурацию. Если в системе хранения не хватает отдельных элементов, вы сможете заказать их у нас, например, купить полки с доставкой.

Системы хранения вещей можно установить не только в гардеробной или спальне. Их можно смонтировать в любом помещении – в кладовой, в гараже, на балконе, в нише, словом, в любом месте, вне зависимости от его размеров.
Мы предлагаем лучшую цену завода-производителя, гибкую систему скидок с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Вы можете купить готовые комплекты систем хранения в нашем интернет-магазине или заказать у нас бесплатный дизайн-проект с доставкой и монтажом.

Гардеробные системы на любой вкус

Мы подготовим для Вас дизайн-проект системы абсолютно бесплатно в день обращения, а доставку и монтаж организуем сразу же на следующий день. При этом Вы получаете письменную гарантию качества на все наши изделия и работы сроком на 5 лет.

Наш завод занимается производством изделий из металла на заказ, поэтому вы можете не только купить систему целиком, но и приобрести необходимые дополнительные элементы системы . Например, заказать полку по своим размерам, заказать перекладину и многое другое. При необходимости можно заказать корзины для системы хранения оптом от производителя.

Мы понимаем, что только довольный заказчик дает реальную прибыль, и прилагаем все усилия в этом направлении.

Выполняем проект Бесплатно!
 

Чтобы задать вопрос или оформить заявку, нажмите на кнопку ниже:

Или звоните по телефону:

+7 (925) 070-06-52

Видео о гардеробных системах

Наши сильные стороны:

  • Лучшая цена: Мы предлагаем лучшую цену от завода-производителя!
  • Под любые помещения: Мы подберем для Вас модули системы в любой конфигурации и для любого помещения для хранения вещей!
  • Письменная гарантия качества: Мы настолько уверены в качестве нашей продукции, что даем письменную гарантию качества на все изделия и работы!
  • Проект и замер бесплатно: Выполним для Вас замер и проект гардеробной системы абсолютно Бесплатно и быстро (в тот же день)!
  • Быстро и в оговоренный срок: Выполним для Вас проект в день обращения, а замер, доставку и монтаж сразу же на следующий день!
  • Работаем без предоплаты: Мы не берем предоплату. Вы оплачиваете только готовую работу. А замер проведем бесплатно!
 

готовые комплекты

 

ШИРИНА СИСТЕМЫ

61 СМ
91 СМ
121 СМ

ГЛУБИНА ПОЛОК

31 СМ
41 СМ

КОРЗИНЫ

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Создай свою систему:

Выберите элементы гардеробной системы, чтобы скомпоновать элементы по своему желанию. Либо воспользуйтесь нашим онлайн-конструктором. Еще проще спланировать гардеробную, обратившись к нашему специалисту. Он поможет с выбором и сделает проект бесплатно уже сегодня

Полки\перекладины

Сеточная полка
Сеточная полка
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
603 306 550 Р
1
603 406 663 Р
1
603 506 856 Р
1
903 306 815 Р
1
903 406 1010 Р
1
903 506 1226 Р
1
1203 306 1100 Р
1
1203 406 1327 Р
1
1203 506 1580 Р
1
Металлическая полка
Металлическая полка
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
597 327 802 Р
1
597 427 912 Р
1
Полка ЛДСП
Полка ЛДСП
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
587 330 702 Р
1
887 330 952 Р
1
587 430 819 Р
1
887 430 1105 Р
1
Перекладина
Перекладина
Длина мм. ЦенаКол-во
600 196 Р
1
900 246 Р
1
1200 310 Р
1
1800 434 Р
1

корзины\полки для обуви

Полка с бортиком
Полка с бортиком
Шир. мм. Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
603 340 85 794 Р
1
903 340 85 1240 Р
1
603 440 85 858 Р
1
903 440 85 1375 Р
1
Выдвижная корзина
Выдвижная корзина
Шир. мм. Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
563 340 85 2511 Р
1
563 340 181 2724 Р
1
563 440 85 2511 Р
1
563 440 181 2724 Р
1
863 440 85 3703 Р
1
863 440 181 4281 Р
1
Полка для обуви
Полка для обуви
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
603 306 555 Р
1
903 306 806 Р
1
603 406 594 Р
1
903 406 953 Р
1
Вешалка для брюк
Вешалка для брюк
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
604 428 1401 Р
1
Вешалка для брюк выдвижная
Вешалка для брюк выдвижная
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
604 428 2402 Р
1

Дополнительные элементы

Несущий рельс
Несущий рельс
Размеры мм. ЦенаКол-во
630x42x11 235 Р
1
1000x42x11 360 Р
1
1230x42x11 475 Р
1
1560x42x11 548 Р
1
1830x42x11 649 Р
1
Стойка для монтажа
Стойка для монтажа
Размеры мм. ЦенаКол-во
480x32x34 200 Р
1
960x32x34 361 Р
1
1568x32x34 481 Р
1
1920x32x34 628 Р
1
2400x32x34 802 Р
1
Кронштейн
Кронштейн
Размеры мм. ЦенаКол-во
335x60x13 174 Р
1
435x73x13 222 Р
1
535x86x13 369 Р
1
Кронштейн для перекладины
Кронштейн для перекладины
Размеры мм. ЦенаКол-во
101x31x11 45 Р
1
Соединитель для перекладины
Соединитель для перекладины
Длина мм. Диаметр мм. ЦенаКол-во
38 22.5 78 Р
1
Заглушки для перекладины
Заглушки для перекладины
Длина мм. Диаметр мм. ЦенаКол-во
17 22.5 77 Р
1
Разделитель\Боковина корзины
Разделитель\Боковина корзины
Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
403 85 228 Р
1
Панель с крючками
Панель с крючками
Шир. мм. ЦенаКол-во
310 633 Р
1
Крючок универсальный
Крючок универсальный
Выс. мм. ЦенаКол-во
85 92 Р
1
LED светильник с выключателем
LED светильник с выключателем
Шир. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
80 85 491 Р
1
LED светильник с сенсором
LED светильник с сенсором
Шир. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
80 85 871 Р
1
Крепление для велосипеда
Крепление для велосипеда
Шир. мм. Длина мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
50 38 115 588 Р
1
Держатель для швабры
Держатель для швабры
Шир. мм. Длина мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
40 38 40 422 Р
1
Ограничитель/разделитель полки
Ограничитель/разделитель полки
Размеры мм. ЦенаКол-во
411x54x200 622 Р
1
Вешалка настенная 3/5 крючков
Вешалка настенная 3/5 крючков
Шир. мм. ЦенаКол-во
33 558 Р
1
55 749 Р
1
Стеллаж с корзинами (4 шт.)
Стеллаж с корзинами (4 шт.)
Размеры мм. ЦенаКол-во
446x565x865 7120 Р
1
Крючок настенный
Крючок настенный
Размеры мм. ЦенаКол-во
6х8х3 см. 2787 Р
1
18х8х3 см. 481 Р
1
Выдвижная штанга
Выдвижная штанга
Глуб. мм. ЦенаКол-во
306 504 Р
1
406 556 Р
1
Подставка для утюга
Подставка для утюга
Размеры мм. ЦенаКол-во
17х9х41 1363 Р
1
Сушка для белья
Сушка для белья
Размеры мм. ЦенаКол-во
450х450х19 1071 Р
1
600х450х19 1176 Р
1

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+7 (925) 070-06-52

Двери-купе

Дверь-купе из ДСП
Дверь-купе из ДСП
от 4 200 ₽
Дверь-купе с зеркалом
Дверь-купе с зеркалом
от 4 600 ₽
Стеклянные двери-купе
Стеклянные двери-купе
от 5 700 ₽
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Возможности системы

Гараж - лофт
Гараж - лофт
Гардеробная
Гардеробная
Прихожая
Прихожая
Постирочная
Постирочная
Детская комната
Детская комната
Спальня
Спальня
Балкон
Балкон
Кухня
Кухня

Широкий ассортимент дверей

Мы изготавливаем двери для шкафов купе — эрогономичные и красивые. В работе используем европейское оборудование и материалы (немецкий или турецкий профиль дверей-купе, немецкое дсп, польские зеркала).
Смотреть каталог дверей
 

Европейское оборудование и материалы;

Бесплатный расчет по вашим размерам;

Лучшие цены;

Гарантия 3 года.

 
Широкий ассортимент дверей

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О компании

Гардеробная.онлайн осуществляет продажу гардеробных систем от производителя.

Большой опыт работы помогает нам понять и определить потребности наших Заказчиков и представить их вниманию качественную продукцию.

Все гардеробные системы и отдельные модули сертифицированы. На изделия предоставляется гарантия от 12 месяцев.

  • Экономия пространства и времени;
  • Доставка на следующий день;
  • Готовые комплекты и индивидуальные решения;
  • Бесплатный расчет по Вашим размерам;
  • Готовим дизайн-проект помещения;
  • Быстрый и надежный монтаж.
 

Чтобы задать вопрос или оформить заявку, нажмите на кнопку ниже:

Или звоните по телефону:

+7 (925) 070-06-52

У вас появились вопросы, наши менеджеры помогут вам

Задать вопрос

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